وزير العدل: تواصلنا مع النيابة ومجلس الدولة لتحديد طرق التحاق المرأة بهما

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم التواصل مع النيابة العامة ومجلس الدولة، لتحديد طرق التحاق المرأة بهما والأعداد المطلوبة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تواجد المرأة فى هاتين الجهتين.





وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "on"، مساء الإثنين، أن المرأة موجودة فى العديد من الجهات القضائية مثل النيابة الإدارية والقضاء العالى والمحكمة الدستورية العليا فى هيئة المفوضين، ولكن النيابة العامة ومجلس الدولة كان ينقصهما أن يكون فيهما تمثيل للمرأة. وأوضح وزير العدل، أنه سيتم تحديد ما إذا كانت المرأة ستعمل كمساعد نيابة أو رئيس نيابة أو وكيل نيابة ومستشار أ أو ب فى مجلس الدولة. وتابع: "على العام القضائى الجديد 2021-2022 سيكون شاهد على وجود المرأة المصرية فى النيابة العامة ومجلس الدولة".

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