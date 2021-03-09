فيديو .. وزير النقل : تشغيل القطار الكهربائى والمونوريل .. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، والمذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتهاء من الهيكل الخرسانى لمشروع المونوريل، بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة المخطط له، نهاية لعام الجارى.
وأضاف كامل الوزير، أن القطار الكهربائى الخفيف الذى سينطلق من محطة عدلى منصور فى منطقة السلام إلى العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، سيتم الانتهاء منه وسيعمل بشكل تجريبى فى أغسطس المقبل، وأن التعاقد كان على 22 قطاراً سيصل اثنان منهم فى موعد التشغيل التجريبى، وخمسة فى سبتمبر ومثلهم فى أكتوبر.
وأكد وزير النقل أن هناك 43 شركة مصرية وطنية تعمل فى مشروع القطار الكهربائى، مشيرًا إلى أنه جارِ الانتهاء من 16 محطة.
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