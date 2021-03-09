رئيس قطاع حماية البيئة: جار البحث للتوصل إلى صائد سمك نابليون النادر

وقال خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن السمكتين تم صيدهما عن عمد، وأن وزارة البيئة تكثف مجهوداتها للحد من كل أنشطة الصيد الجائر على السواحل المصرية وخاصة فى البحر الأحمر، بعد رصد مؤشرات لاستنزاف المجهود السمكى لمعظم الأنواع الاقتصادية بسبب ممارسات خاطئة.
وأضاف الدكتور محمد سالم، أن سمكة نابليون كما هو معروف عنها، ليست للأكل، ولكن الصيادين يلجؤون لصيد أى نوع من الأسماك لتحقيق مكاسب أكثر من التى تعود عليهم جراء عمليات الصيد التقليدى، وذلك بسبب استنزاف حجم المخزون السمكى فى البحر الأحمر.
وأوضح أحد طرق معالجة المشكلة هو شن حملات على المحلات التى تبيع هذه النوعية من الأسماك للحد من فرص تسويقها، وأن البحث جارٍ من خلال المحل الذى تم ضبط السمكتين فيه، لمعرفة من وردهما له ومن ثم اتخاذ الإجراءت القانونية ضده.
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