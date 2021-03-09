رئيس قطاع حماية البيئة: جار البحث للتوصل إلى صائد سمك نابليون النادر

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، علة واقعة التحفظ على سمكتى نابليون داخل مخزن أحد محلات الأسماك فى الغردقة، وهما من فصيلة نادرة ومهددة بالانقراض.





وقال خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن السمكتين تم صيدهما عن عمد، وأن وزارة البيئة تكثف مجهوداتها للحد من كل أنشطة الصيد الجائر على السواحل المصرية وخاصة فى البحر الأحمر، بعد رصد مؤشرات لاستنزاف المجهود السمكى لمعظم الأنواع الاقتصادية بسبب ممارسات خاطئة.

وأضاف الدكتور محمد سالم، أن سمكة نابليون كما هو معروف عنها، ليست للأكل، ولكن الصيادين يلجؤون لصيد أى نوع من الأسماك لتحقيق مكاسب أكثر من التى تعود عليهم جراء عمليات الصيد التقليدى، وذلك بسبب استنزاف حجم المخزون السمكى فى البحر الأحمر.

وأوضح أحد طرق معالجة المشكلة هو شن حملات على المحلات التى تبيع هذه النوعية من الأسماك للحد من فرص تسويقها، وأن البحث جارٍ من خلال المحل الذى تم ضبط السمكتين فيه، لمعرفة من وردهما له ومن ثم اتخاذ الإجراءت القانونية ضده.