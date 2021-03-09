مصر تحتفل بـ يوم الشهيد .. اعرف كل تفاصيله

جدة - نرمين السيد - تحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ 9 من مارس من كل عام بـ "يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبى الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969 وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.





تفاصيل استشهاد الجنرال الذهبى

قرر البطل عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، آنذاك، فى يوم 9 مارس عام 1969، أن يزور الموقع رقم 6، والذى لم يكن يبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 مترًا فقط، والذى كبَّد رجال هذا الموقع القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

ولكن كان العدو الصهيونى يتابع تحركات الجنرال الذهبى على الجبهة، وفى خسة ونذالة انهالت نيران القوات الإسرائيلية على المنطقة التى كان يقف فيها فجأة، حتى انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب منه، ونتيجة لتطاير إحدى الشظايا استشهد الفريق أول عبدالمنعم رياض، عن عمر ناهز الـ 50 عاما، متأثرا بجراحه، ليرحل جسدا فقط، وتعيش روحه خالدة فى نفوس جميع المصريين.

وتم اختيار يوم 9 مارس من كل عام، حيث أعلنته مصر، بعد انتصار حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، ليكون يومًا لـ الشهيد، تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصرى عبدالمنعم رياض.

تكريم اسم البطل

تم تكريم اسم القائد الراحل عبدالمنعم رياض باعتبار يوم استشهاده يوما للشهيد، حيث منحه الرئيس جمال عبدالناصر رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التى تعتبر أكبر وسام عسكرى فى مصر، وقامت بمصر بوضع تمثال له فى أحد أكبر ميادين القاهرة، وأطلقت اسمه عليه، وهو الميدان المعروف الآن بمنطقة وسط البلد، بالقرب من ميدان التحرير.

وشارك الفريق أول البطل عبد المنعم رياض، فى حروب عدة من بينها، حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثى على مصر عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استُشهد فى التاسع من مارس عام 1969،

وتأتى إحياء مناسبة "يوم الشهيد"، للتأكيد على فكرة العطاء دون مقابل، والتضحية بالروح من أجل كرامة الوطن، وهى أقل ما يقدم تجاه أبطال من ذهب لم يبخلوا على الوطن بأغلى ما يملكه فرد وهى الحياة من أجل حماية تراب الوطن من معدمى الإيمان والإنسانية.