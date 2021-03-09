عبد المنعم رياض .. كل ما لا تعرفه عن مراحل بناء الجنرال الذهبى

جدة - نرمين السيد - وخلال السطور التالية سنتعرف عن مراحل بناء البطل الشهيد، وأهم مراحل تعليمه وخدمته العسكرية ناصعة البياض، والتى أفناها فى حب تراب مصر.

اسمه ومولده

هو البطل الفريق أول محمد عبد المنعم محمد رياض عبد الله، ولد فى الـ 22 من أكتوبر عام 1919، فى قرية سبرباى إحدى ضواحى مدينة طنطا محافظة الغربية، ونزحت أسرته من الفيوم، وكان جده عبدالله طه على الرزيقى من أعيان الفيوم، وكان والده القائم مقام "عقيد" محمد رياض عبد الله، قائدا لـ بلوكات الطلبة بالكلية الحربية، والتى تخرج على يديه كثير من قادة المؤسسة العسكرية.

دراسته

درس فى كتاب قريته، وتدرج فى مراحجل التعليم المختلفة حتى حصل على الثانوية العامة من مدرسة الخديوى إسماعيل.. ثم التحق بكلية الطب بناء على رغبة أسرته، ولكنه بعد عامين من الدراسة فضل الالتحاق بـ الكلية الحربية التى كان قلبه متعلقا بها.

انتهى محمد عبد المنعم رياض من دراسته بالكلية الحربية فى عام 1938 وتخرج منها برتبة ملازم ثان، ثم نال شهادة الماجستير فى العلوم العسكرية عام 1944، وكان ترتيبه الأول .. وأتم دراسته كمعلم مدفعية مضادة للطائرات بامتياز فى إنجلترا عامى 1945، و1946

وأجاد الشهيد البطل عدة لغات منهاالإنجليزية، والفرنسية، والألمانية والروسية، وانتسب أيضا لـ كلية العلوم لدراسة الرياضيات البحتة، ثم انتسب وهو برتبة فريق إلى كلية التجارة.

وأتم دراسته بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا عام 1966، وفى عامى 1962 و1963 اشترك وهو برتبة لواء فى دورة خاصة بالصواريخ بمدرسة المدفعية المضادة للطائرات حصل فى نهايتها على تقدير الامتياز.

حياته العسكرية

فى عام1941، عين بعد تخرجه من الكلية الحربية فى سلاح المدفعية، والتحق بإحدى البطاريات المضادة للطائرات فى المنطقة الغربية العسكرية، حيث اشترك فى الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا وإيطاليا.

وخلال عامى 1947، و1948 عمل فى إدارة العمليات والخطط فى القاهرة، وكان همزة الوصل والتنسيق بينها وبين قيادة الميدان فى فلسطين، ومنح على أثر ذلك، وسام الجدارة الذهبى لقدراته العسكرية التى ظهرت آنذاك.

وفى عام 1951، تولى الفريق أول عبد المنعم رياض قيادة مدرسة المدفعية المضادة للطائرات وكان وقتها برتبة مقدم، وفى عام 1953، عين قائدا لـ اللواء الأول المضاد للطائرات فى الإسكندرية.

ومن 195، وحتى إبريل 1958 تولى قيادة الدفاع المضاد للطائرات فى سلاح المدفعية، ثم سافر فى بعثة تعليمية إلى الاتحاد السوفيتى لإتمام دورة تكتيكية تعبوية فى الأكاديمية العسكرية العليا، وأتمها فى عام 1959 بتقدير امتياز وقد لقب هناك بلقبه الشهير "الجنرال الذهبى".

وفى عام 1960 بعد عودته شغل منصب رئيس أركان سلاح المدفعية، بعدها عام 1961 نائب رئيس شعبة العمليات برئاسة أركان حرب القوات المسلحة وأُسند إليه منصب مستشار قيادة القوات الجوية لشؤون الدفاع الجوى، وفى عام 1964 عين رئيسا لأركان القيادة العربية الموحدة، ثم رُقِّى فى عام 1966 إلى رتبة فريق.

فى مايو 1967، وبعد سفر الملك حسين للقاهرة للتوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك عين الفريق عبد المنعم رياض، قائدا لمركز القيادة المتقدم فى عمان، فوصل إليها فى الأول من يونيو 1967 مع هيئة أركان صغيرة من الضباط العرب لتأسيس مركز القيادة

وحينما اندلعت حرب 1967 عين الفريق رياض قائدا عاما للجبهة الأردنية، وفى 11 يونيو 1967 اختير رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، وبدأ مع وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الجديد الفريق أول محمد فوزى إعادة بنائها وتنظيمها، وفى عام 1968، عُين أمينًا عامًا مساعدًا لـ جامعة الدول العربية.

انتصاراته العسكرية

حقق الفريق أول عبد المنعم رياض عديدا من الإنجازات خلال حرب الاستنزاف مثل معركة رأس العش التى منعت فيها قوة صغيرة من المشاة سيطرة القوات الإسرائيلية على مدينة بور فؤاد المصرية الواقعة على قناة السويس وذلك فى آخر يونيو 1967، وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات فى 21 أكتوبر 1967 وإسقاط بعض الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال عامى 1967 و1968 ، وتدمير 60% من تحصينات خط برليف الذى تحول من خط دفاعى إلى مجرد إنذار مبكر.

أهم الأوسمة التى حصل عليها

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة

وسام نجمة الشرف

وسام الجدارة الذهبى

وسام الأرز الوطنى بدرجة ضابط كبير من لبنان

وسام الكوكب الأردنى طبقة أولى

وكرم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الجنرال الذهبى بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكرى فى مصر، وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد.. رحم الله الشهيد البطل وكل شهداء القوات المسلحة والشرطة الأبطال.