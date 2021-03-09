طقس الثلاثاء .. ارتفاع كبير لـ درجات الحرارة على جميع الأنحاء .. القاهرة 30

جدة - نرمين السيد - وكشف الخبراء إلى أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.
طقس اليوم
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 30 17
الإسكندرية 29 17
وادي النطرون 29 16
طنطا 29 17
شبين الكوم 30 17
دمنهور 29 16
بلطيم 29 16
مطروح 32 16
السلوم 33 18
سيوة 33 16
بورسعيد 26 15
دمياط 26 14
الزقازيق 30 17
المنصورة 29 16
الإسماعيلية 30 17
السويس 30 16
العريش 26 14
رفح 25 14
رأس سدر 28 15
نخل 27 10
نويبع 29 18
طابا 27 16
كاترين 24 10
الطور 28 16
شرم الشيخ 30 19
الغردقة 29 17
مرسى علم 29 18
الفيوم 30 14
بني سويف 31 14
المنيا 31 14
أسيوط 31 15
سوهاج 32 15
قنا 33 15
الأقصر 34 15
أسوان 34 16
إدفو 34 16
أبوسمبل 33 16
الوادي الجديد 32 15
حلايب 27 18
شلاتين 29 18
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