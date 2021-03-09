أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أربع اتفاقيات دولية، تمهيدًا لإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس.

القاهرة

تنظر ساحات العدالة عددًا من القضايا؛ أبرزها محاكمة 22 متهمًا فى فض اعتصام رابعة المسلح، ووزير المالية الأسبق فى قضية "فساد الجمارك".

القاهرة

تسيّر شركة "مصر للطيران" 39 رحلة جوية إلى العديد من مدن العالم، لنقل أكثر من 2918 راكبًا.

القاهرة

تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة للرأى بعنوان "الإسراء والمعراج دروس وعبر"، وذلك فى إطار ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقـطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى.

القاهرة

تصرف الهيئة الوطنية للصحافة مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية فى شهر أكتوبر 2019، على أن يتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

القاهرة

يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور، مساءً، معرضًا استيعاديًا بقاعة الباب بساحة الأوبرا للفنانة الدكتورة زينب عبد العزيز، ويضم أيضًا أعمالًا تُعرض للمرة الأولى احتفاءً بقيمتها وإسهاماتها العديدة فى الأدب والترجمة والفن التشكيلى.

القاهرة

يقدم المجلس الأعلى للثقافة الأمسية التاسعة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية"، والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية البرتغالية، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً.

القاهرة

توقع وزارة البيئة مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى قطاع البلاستيك أحادى الاستخدام، بدعم من المعونة اليابانية، وتقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ولمدة ثلاث سنوات بتكلفة 3 ملايين دولار، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك وغرفة الصناعات.

كفر الشيخ

تنقطع مياه الشرب عن كامل مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من الساعة السابعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

القاهرة

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة تحت عنوان "قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو للكيانات القائمة"، بمشاركة رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب محمد كمال مرعى، والدكتورة هالة فوزى أبو السعد وكيل أول اللجنة، والمهندس أحمد بهاء شلبى عضو اللجنة وممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

القاهرة - أبو ظبى

تنطلق أعمال "حوارات القمة العالمية للحكومات" التى تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات على مدى يومين، بمشاركة قادة ومتحدثين عالميين ونخبة من الخبراء والمتخصصين وعدد من مسؤولى المنظمات الدولية ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم؛ لبحث أبرز الاتجاهات العالمية الجديدة ومشاركة الرؤى والأفكار الهادفة لتعزيز جاهزية الحكومات فى مواجهة التحديات المستقبلية، وذلك برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

الخرطوم

يغادر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك إلى المملكة العربية السعودية، فى زيارة رسمية، يرافقه فيها عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

نيقوسيا

يلتقى وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليديس نظيره الإيطالى لويجى دى مايو، خلال زيارة عمل يقوم بها الأخير للعاصمة القبرصية نيقوسيا.

تونس

تصل إلى تونس كمية أولى من لقاحات فيروس كورونا المستجد من نوع "سبوتنيك"، وعددها 30 ألف جرعة صالحة لـ15 ألف شخص.

القاهرة

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى الاتحاد السكندرى وغزل المحلة، وذلك فى إطار الأسبوع العاشر من بطولة الدورى، فى تمام الساعة السابعة مساءً.

برلين

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى بروسيا دورتموند وإشبيلية، فى إطار دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

روما

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى يوفنتوس وبورتو، فى إطار دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساءً.