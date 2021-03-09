التموين: تحرير 330 محضر مخالفة تموينية فى 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - أكد مديرو المديريات بأنهم يسيرون حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم إلى مستحقيه، تنفيذاَ لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على السلع المقدمة للمواطن على المنظومة التموينية وكذا الخبز أيضا.





وأعلنت مديرية تموين الأقصر عن تحرير 191 مخالفة تموينية، منها 70 مخالفة بالمخابز "نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات وتوقف عن الإنتاج"، كما تم تحرير 114 قضية تموينية بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وإدارة أنشطة بدون ترخيص إضافة إلى تحرير 7 محاضر أنشطة المواد البترولية المستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

وفى محافظه الإسكندرية أعلنت المديرية عن تحرير عدد محاضر استيلاء على المال العام لـ 7 بقالين بإجمالى 7.237.116 جنيها، كما أعلنت مديرية تموين المنيا عن تحرير 19 محضر منها 5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر عدم إعلان 3 محاضر نقص وزن.

كما أعلنت مديرية تموين الشرقية عن تحريرها عدد كبير من المحاضر لمنافذ صرف السلع التموينية وصل إلى 120 محضر منها 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر تصرف بقيمة 5800 جنيه، وكذلك 11 محضرا عدم الإعلان عن وصول المقرارات التموينية، و8 محاضر عدم ممارسة، ومحضرى تجميع بقيمة 9037 جنيها، ومحضرى بيع بأزيد من السعر.

وتم تحويل هذه القضايا إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.