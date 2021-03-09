فيديو .. خطة الحكومة لـ تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الاهتمام بالتوسع فى زراعة البنجر والقصب كانت واضحة جدًا خلال الفترة الأخيرة، يأتى ضمن إطار خطة الدولة الطموحة لزرع 1.5 مليون فدان على مراحل، وأنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى هذه المبادرة، تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها.

وأضاف محمد القرش، أنه كان هناك تجربة ناجحة لـ وزارة الزراعة من أجل توسيع الرقعة الزراعية فى المناطق الصحراوية بشكل أفقى ورأسى، مشيرا إلى أن ذلك يمثل فرصة للبدء فى زراعة محاصيل أخرى بمناطق وادى النيل وأن ذلك يعظم من الإنتاج.

وأوضح أنه يتم زراعة 181 ألف فدان من محصول البنجر مما يعطى فرصة لأن يكون هناك إنتاج يكفى الطاقة الاستيعابية للمصنع وتحقيق الاكتفاء من السكر على المستوى المحلى، وبالتالى تصدير الفائض إلى الخارج.