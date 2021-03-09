حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 10-3-2021

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 10/3/2021

مهنياً: كن حكيماً جداً وابتعد عن النور والحملات من أي نوع إذا كنت تريد أن تسلك طريق الحكمة.

عاطفياً: قد تكون على دراية برحلة مفاجئة أو علاقة مع شخص غريب عن ثقافتك ، لكنك تميل نحوها بسرعة كبيرة.

صحياً: ابتعد عن أي شيء يدفعك لتناول الأطعمة غير الصحية.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10/3/2021

مهنياً: الحظ يتراجع عن دعمك بعد مراحل طويلة من فتح الأبواب. إنه تحت ضغط كبير وبعض العقبات.

عاطفياً: تميل إلى الشجاعة والشجاعة ، بحسم وإرادة تقرر جميع الأمور العاجلة والروتينية.

صحياً: كن حذرًا جدًا من الانخراط في أي نشاط ليس مضمونًا أن تكون صحيًا ، ولا تخاطر أو تنافس أي شخص.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 10/3/2021

مهنياً: حاول أن تنأى بنفسك عن أجواء التوتر ولا تتدخل في شؤون الآخرين. أنت منفتح على الآخرين وتقبل وجهات النظر المختلفة.

عاطفياً: إذا كنت في علاقة جديدة أو في بدايتها ، فستحصل على فرصة ثمينة لبناء مستقبل واعد إذا كان لديك نضج عاطفي ووعي.

صحياً: ممارسة الرياضة التي تفيدك

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 10/3/2021

مهنياً: يستحسن عدم الرهان على النجاح. لا تخف من طلب المساعدة والمشورة من الأصدقاء والعائلة.

عاطفياً: يجب أن تركز انتباهك على الحبيب وتجعله يشعر بالراحة والأمان ، وكذلك تكشف له مشاعرك وتجاربك تجاهه.

صحياً: من المهم الاهتمام بصحة المعدة والأمعاء والجهاز العصبي. يمكنك أن تفقد الحيوية

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 10/3/2021

مهنياً: هبوط طفيف في المعنويات مصحوب بالامتناع عن فرض حل عليك قبل أن يسوء الوضع.

عاطفياً: حافظ على إيقاع مع شريكك ولا تحاول إدخال إجراءات مملة في حياتك لأنه ليس من مصلحتك أن تفعل ذلك.

صحياً: لا تذهب إلى النوادي الليلية أو تسهر لوقت متأخر أو تشرب المشروبات الكحولية.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 10/3/2021

مهنياً: قد يظهر أعداء لم تكن تتوقعهم ، أو يستمعون إلى النقد والتعليقات التي تسيء إليك. زود نفسك بالطاقة التي تحتاجها

عاطفياً: قم بإنهاء علاقة غير مستقرة مع من تحب. أنت على علم بمشاعره وتعرف ما ينقصه ، فابادر للتعامل معه.

صحياً: أنت قلق من الأشياء الدقيقة التي تجعلك تشعر بالنعاس وتضغط على أعصابك.

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 10/3/2021

مهنياً ، تفتقر إلى الحماس والحماس ، وتحبس نفسك في مظهر ساحر مخدوع لا يأتي بالنتائج المرجوة. إذا أصررت على هذه الحقيقة ، فأنت وحدك تخسر أكثر.

عاطفياً: ترى الأشياء سوداء لأنك قلق ومنزعج. يجب أن تحافظ على هدوئك وتفهم الأجواء وتحاصره حتى لا تؤدي الخلافات إلى الانقسام والاغتراب.

صحياً: لا تحاول الإفراط في ممارسة الرياضة على حساب الأنشطة الأخرى.

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 10/3/2021

مهنياً: لا تتخذ قرارات صعبة حتى لو رأيت معلومات دقيقة بخصوص الشراكة. تجنب الفشل ولا تعتمد على الآخرين في القيام بمسؤولياتك

عاطفياً: سطح خلافات في الرأي والنوايا. قد تتعب أو تشكو من حالة طارئة.

صحياً: أنت تحاول ممارسة الألعاب التي تتطلب بعض الجهد البدني منك كطفل.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 10/3/2021

من الناحية المهنية ، أنت سعيد بالاختراقات والخطوات الكبيرة ، والظروف مواتية لتحركات صعبة وصعبة ، لذلك لا تفوت الفرصة.

عاطفياً: إنها تحاول إعادة الاتصال حتى يكون يوماً إيجابياً وتكون سعيداً بعودة من تحب. يمكن أن يختفي التوتر ويمكن أن يكون لذلك تأثير إيجابي على صحتك العاطفية.

صحياً: لا تدع الأمور الصحية تذهب هباءً بسبب تهورك وخوفك. النتائج يمكن ان تكون كارثيه

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 10/3/2021

مهنياً: تحصل على الاهتمام الكامل ، أو تحصل على ترقية ، أو تحصل على عرض مهم. كن مسؤولا جدا ومستعدا

عاطفيًا: المشاعر القوية والطارئة تهيمن على تفكيرك وسلوكك ، لكن يمكنك ترك انطباع كبير لدى شريكك.

صحياً: حاول تجنب الدعوات التي قد تدفعك الأطعمة الدسمة والحلويات إلى تناول الكثير منها.

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 10/3/2021

مهنياً: الاعتماد على خبرة الآخرين مهم ويساعدك على التطور.

عاطفياً: تغييرات مهمة ستفيدك عاطفياً وستجني النتائج قريباً جداً.

صحياً: هناك من يعتقد أنك تثري نفسك بظروف صحية ممتازة لا تحبها. يجب أن تثبت خلاف ذلك.

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 10/3/2021

من الناحية المهنية ، يمكن أن يكون للتردد في القرارات المهمة عواقب غير مقصودة.

عاطفياً: لا تحاول أن تجبر شريكك على ما ترفضه لنفسك ، فهذا يعتبر أنانية.

صحياً: إن الإفراط في التوتر ليس في صالحك ويمكن أن يكون له عواقب سلبية على صحتك.