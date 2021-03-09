حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 10-3-2021

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 10/3/2021
مهنياً: كن حكيماً جداً وابتعد عن النور والحملات من أي نوع إذا كنت تريد أن تسلك طريق الحكمة.
عاطفياً: قد تكون على دراية برحلة مفاجئة أو علاقة مع شخص غريب عن ثقافتك ، لكنك تميل نحوها بسرعة كبيرة.
صحياً: ابتعد عن أي شيء يدفعك لتناول الأطعمة غير الصحية.
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10/3/2021
مهنياً: الحظ يتراجع عن دعمك بعد مراحل طويلة من فتح الأبواب. إنه تحت ضغط كبير وبعض العقبات.
عاطفياً: تميل إلى الشجاعة والشجاعة ، بحسم وإرادة تقرر جميع الأمور العاجلة والروتينية.
صحياً: كن حذرًا جدًا من الانخراط في أي نشاط ليس مضمونًا أن تكون صحيًا ، ولا تخاطر أو تنافس أي شخص.
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 10/3/2021
مهنياً: حاول أن تنأى بنفسك عن أجواء التوتر ولا تتدخل في شؤون الآخرين. أنت منفتح على الآخرين وتقبل وجهات النظر المختلفة.
عاطفياً: إذا كنت في علاقة جديدة أو في بدايتها ، فستحصل على فرصة ثمينة لبناء مستقبل واعد إذا كان لديك نضج عاطفي ووعي.
صحياً: ممارسة الرياضة التي تفيدك
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 10/3/2021
مهنياً: يستحسن عدم الرهان على النجاح. لا تخف من طلب المساعدة والمشورة من الأصدقاء والعائلة.
عاطفياً: يجب أن تركز انتباهك على الحبيب وتجعله يشعر بالراحة والأمان ، وكذلك تكشف له مشاعرك وتجاربك تجاهه.
صحياً: من المهم الاهتمام بصحة المعدة والأمعاء والجهاز العصبي. يمكنك أن تفقد الحيوية
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 10/3/2021
مهنياً: هبوط طفيف في المعنويات مصحوب بالامتناع عن فرض حل عليك قبل أن يسوء الوضع.
عاطفياً: حافظ على إيقاع مع شريكك ولا تحاول إدخال إجراءات مملة في حياتك لأنه ليس من مصلحتك أن تفعل ذلك.
صحياً: لا تذهب إلى النوادي الليلية أو تسهر لوقت متأخر أو تشرب المشروبات الكحولية.
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 10/3/2021
مهنياً: قد يظهر أعداء لم تكن تتوقعهم ، أو يستمعون إلى النقد والتعليقات التي تسيء إليك. زود نفسك بالطاقة التي تحتاجها
عاطفياً: قم بإنهاء علاقة غير مستقرة مع من تحب. أنت على علم بمشاعره وتعرف ما ينقصه ، فابادر للتعامل معه.
صحياً: أنت قلق من الأشياء الدقيقة التي تجعلك تشعر بالنعاس وتضغط على أعصابك.
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 10/3/2021
مهنياً ، تفتقر إلى الحماس والحماس ، وتحبس نفسك في مظهر ساحر مخدوع لا يأتي بالنتائج المرجوة. إذا أصررت على هذه الحقيقة ، فأنت وحدك تخسر أكثر.
عاطفياً: ترى الأشياء سوداء لأنك قلق ومنزعج. يجب أن تحافظ على هدوئك وتفهم الأجواء وتحاصره حتى لا تؤدي الخلافات إلى الانقسام والاغتراب.
صحياً: لا تحاول الإفراط في ممارسة الرياضة على حساب الأنشطة الأخرى.
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 10/3/2021
مهنياً: لا تتخذ قرارات صعبة حتى لو رأيت معلومات دقيقة بخصوص الشراكة. تجنب الفشل ولا تعتمد على الآخرين في القيام بمسؤولياتك
عاطفياً: سطح خلافات في الرأي والنوايا. قد تتعب أو تشكو من حالة طارئة.
صحياً: أنت تحاول ممارسة الألعاب التي تتطلب بعض الجهد البدني منك كطفل.
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 10/3/2021
من الناحية المهنية ، أنت سعيد بالاختراقات والخطوات الكبيرة ، والظروف مواتية لتحركات صعبة وصعبة ، لذلك لا تفوت الفرصة.
عاطفياً: إنها تحاول إعادة الاتصال حتى يكون يوماً إيجابياً وتكون سعيداً بعودة من تحب. يمكن أن يختفي التوتر ويمكن أن يكون لذلك تأثير إيجابي على صحتك العاطفية.
صحياً: لا تدع الأمور الصحية تذهب هباءً بسبب تهورك وخوفك. النتائج يمكن ان تكون كارثيه
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 10/3/2021
مهنياً: تحصل على الاهتمام الكامل ، أو تحصل على ترقية ، أو تحصل على عرض مهم. كن مسؤولا جدا ومستعدا
عاطفيًا: المشاعر القوية والطارئة تهيمن على تفكيرك وسلوكك ، لكن يمكنك ترك انطباع كبير لدى شريكك.
صحياً: حاول تجنب الدعوات التي قد تدفعك الأطعمة الدسمة والحلويات إلى تناول الكثير منها.
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 10/3/2021
مهنياً: الاعتماد على خبرة الآخرين مهم ويساعدك على التطور.
عاطفياً: تغييرات مهمة ستفيدك عاطفياً وستجني النتائج قريباً جداً.
صحياً: هناك من يعتقد أنك تثري نفسك بظروف صحية ممتازة لا تحبها. يجب أن تثبت خلاف ذلك.
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 10/3/2021
من الناحية المهنية ، يمكن أن يكون للتردد في القرارات المهمة عواقب غير مقصودة.
عاطفياً: لا تحاول أن تجبر شريكك على ما ترفضه لنفسك ، فهذا يعتبر أنانية.
صحياً: إن الإفراط في التوتر ليس في صالحك ويمكن أن يكون له عواقب سلبية على صحتك.
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