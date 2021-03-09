الأرصاد: طقس اليوم.. حار نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الثلاثاء ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا بقيم تتراوح من «6 - 8» درجة مئوية يسود طقس حار نهارًا .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا بارد ليلا على كافة الأنحاء .

وحذرت الأرصاد الجوية من وجود أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والرياح تكون معتدلة على معظم الأنحاء تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .

والشوائب عالقة نهارًا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر، جاء كالتالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 17

الإسكندرية 29 17

وادي النطرون 29 16

طنطا 29 17

شبين الكوم 30 17

دمنهور 29 16

بلطيم 29 16

مطروح 32 16

السلوم 33 18

سيوة 33 16

بورسعيد 26 15

دمياط 26 14

الزقازيق 30 17

المنصورة 29 16

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 16

العريش 26 14

رفح 25 14

رأس سدر 28 15

نخل 27 10

نويبع 29 18

طابا 27 16

كاترين 24 10

الطور 28 16

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 29 17

مرسى علم 29 18

الفيوم 30 14

بني سويف 31 14

المنيا 31 14

أسيوط 31 15

سوهاج 32 15

قنا 33 15

الأقصر 34 15

أسوان 34 16

إدفو 34 16

أبوسمبل 33 16

الوادي الجديد 32 15

شلاتين 29 18

أبو رماد 27 16

حلايب 27 18

رأس حدربة 30 17