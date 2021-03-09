بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - كما يؤدى طلاب الشعبة العلمية، الساعة 11.30 صباحًا، امتحان الكيمياء إلكترونيا داخل المدارس على التابلت.

يأتى ذلك وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من فحص درجة الحرارة قبل دخول اللجان، وارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب، إضافة إلى تعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أى أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا يعتبر شروع فى الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.