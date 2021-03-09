جدة - نرمين السيد - كما يؤدى طلاب الشعبة العلمية، الساعة 11.30 صباحًا، امتحان الكيمياء إلكترونيا داخل المدارس على التابلت.
يأتى ذلك وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من فحص درجة الحرارة قبل دخول اللجان، وارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب، إضافة إلى تعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لثانية ثانوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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