أخبار مصرية

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لثانية ثانوى

0 نشر
فهمى غالى 2021-03-09 08:58 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - كما يؤدى طلاب الشعبة العلمية، الساعة 11.30 صباحًا، امتحان الكيمياء إلكترونيا داخل المدارس على التابلت.

 

يأتى ذلك وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من فحص درجة الحرارة قبل دخول اللجان، وارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب، إضافة إلى تعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أى أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا يعتبر شروع فى الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لثانية ثانوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا