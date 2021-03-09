الرى تستعرض الإجراءات المستقبلية لتنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشر

وصرح عبدالعاطى، أنه سيتم تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية، بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى ومنحة من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحى والبيئى للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريبًا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أن مكونات المشروع فيما يخص أعمال الوزارة تشتمل على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف "سحارات، بدالات، كبارى"، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والرى الحديث فى الأراضى المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال التقييم الفنى والمالى والترسية على المكتب الاستشارى Mott Macdonald، والذى سيبدأ العمل فى المشروع يوم 10 مارس 2021.
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