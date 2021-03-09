عاجل.. السيسى يصل مركز المنارة لحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، لحضور فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، تأتى بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. ومن المقرر أن يشارك فى الندوة عدد من كبار رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين والكتاب والشخصيات العامة .

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