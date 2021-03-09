بث مباشر.. السيسى يحضر الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، والتى تقام بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، تأتى تحت عنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

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