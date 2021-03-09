الندوة التثقيفية .. آسر ياسين: مصر ولادة رجال وأنجبت أبطالا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ياسين، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء، أن جده أرسى لديه أن مصر يجب أن تبقى أحسن بلد فى الدنيا، وأن يكون شعبها أرقى شعوب الأرض.
وأكد أن مصر ولادة رجال وأنجبت أبطالا حافظوا عليها سنين، ويجب أن نعلم أن أرواحهم وحياتهم غالية علينا.
ويشارك فى الندوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من كبار رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين والكتاب والشخصيات العامة.
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