النشرة المرورية.. كثافات بمحور صفط وانتشار واسع لرجال مرور القاهرة  

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، اليوم الثلاثاء،إن معدلات سير حركة السيارات تصل إلى 60 و65% وتشهد هدوءًا نسبيًا على معظم المحاور.





وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأوضح أن كافة الطرق الدائرية تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى وجود أحجام متفرقة بالدائرى، وتحديدًا فى مناطق أعمال التوسعية، أعلى الأتوستيراد والبساتين والمرج والخصوص.

ولفت محرر 9090 إلى وجود كثافات بمحور 26 يوليو بالاتجاة القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه للبنان، ناصحا بالسير فى اتجاه محور روض الفرج.

ولفت صابر إلى أن مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وبين أن كافة محاور الجيزة تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى وجود كثافات بمحور صفط، ناصحا القادم من وصلة الدائرى ومتجه لشارع ثروت السير باتجاه منزل أحمد عرابى .

ولفت إلى وجود أحجام متفرقة بشارع النيل، نصحا المتجه للعجوزة وإمبابة والكاكيت، بالسير فى شارع الدقى أو شارع شارع السودان.

وفى محافظة القاهرة، أشار محرر الشئون الأمنية بالراديو 9090، إلى وجود أحجام متفرقة بمنطقة صقر قريش بالأوتوستراد، وعلى المتجه للمجزر الآلى والقلعة، سلوك الكورنيش.

وأشار محمد صابر إلى وجود كثافات أعلى كوبرى الحدائق، وعلى القادم من الزواية ومتجه للفنجرى ومدينة نصر، اتباع ( شارع مصر والسودان) أو كوبرى سراى القبة.

كما يوجد بعض الأحجام المتفرقة بمطلع كوبرى الفردوس، وعلى القادم من السيدة عائشة ونفق الأزهر ومتجه لصلاح سالم، السير بمحور النصر.

كما يوجد أحجام مرتفعة أعلى أكتوبر، وعلى القادم من شرق القاهرة ومتجه للجيزة أعلى الوصلة المعلقة يفضل سلوك شارع لطفى السيد ومطلع أكتوبر من غمرة.