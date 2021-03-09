البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى الخمسين لرحيل البابا كيرلس السادس

جدة - نرمين السيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهى للذكرى الخمسين لرحيل البابا كيرلس السادس.



جدة - نرمين السيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهى للذكرى الخمسين لرحيل البابا كيرلس السادس. يقام القداس فى دير الشهيد العظيم مارمينا بمريوط غرب الإسكندرية. يشارك فى القداس عدد كبير من أساقفة الكنيسة ورهبان الدير.

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