محافظ القاهرة يوجه تحية لشهداء الوطن: سيرتهم مثل أعلى للأجيال القادمة

جدة - نرمين السيد - أعرب خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن أسمى آيات الإجلال والاحترام والتقدير لشهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فى سبيل استقرار وأمن الوطن الغالى مصر، وسطروا بدمائهم الذكية أحرفا من نور فى سجل بطولات وأمجاد الوطن.





وأضاف المحافظ فى بيان رسمى نشر على الصفحة الرسمية للمحافظة بموقع "فيس بوك": إن سيرتهم العطرة ستظل نبراسا ومثلا أعلى تحتذى به الأجيال القادمة، فتحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن، وتحية امتنان لأسر شهدائنا الأبرار.

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