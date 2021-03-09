عبد العاطى يستعرض الاجراءات المستقبلية للبدء فى تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه...

المشروع يهدف لتقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط

- تحسين الوضع الصحي والبيئي ل ٢.٤ مليون نسمة فى محيط المصرف بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيد روبرت روبوتوم رئيس الفريق الاستشارى لمشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر ، وشارك فى الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس وليد حقيقى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بقطاع التخطيط ومدير المشروع لإستعراض الاجراءات المستقبلية للبدء فى تنفيذ المشروع.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه سيتم تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مكونات المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات ، بدالات، كبارى ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال التقييم الفنى والمالى والترسية على المكتب الاستشارى Mott Macdonald ، والذي سيبدأ العمل في المشروع يوم 10 مارس 2021.