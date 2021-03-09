التعليم العالى: تدريب مهندسى السودان على الاستكشاف الجيولوجى

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث الفلزات، بشأن تنظيم المركز برنامج تدريبى بعنوان "استكشاف وتقييم وتركيز وطرق تنجيم الخامات المعدنية"، لعدد من المهندسين من دولة السودان الشقيقة، فى مجال الاستكشاف الجيولوجى والتقييم والتنجيم للخامات المعدنية.





وذكر التقرير أن الدورة التدريبية تهدف إلى بناء وتنمية القدرات للمتدربين، وإمدادهم بكل المعلومات فى مجال استكشاف المعادن الاقتصادية وأحدث طرق تقييمها للتعرف على مدى جودتها وملاءمتها للتطبيقات الصناعية المختلفة، مع التركيز على خامات الذهب من حيث أشكال تواجده فى الطبيعة وأحدث الطرق فى تحليله كيميائيًا ومعدنية، بالإضافة إلى شرح أحدث الطرق المتبعة فى استخراج الخامات المختلفة. وأوضح التقرير أنه تم تدريب المهندسين نظريًا وعمليًا على أهم وأحدث طرق تجهيز وتركيز الخامات وخصوصا الذهب، بمشاركة نخبة من الباحثين فى مجال الخامات بشعبة تركيز الخامات، من خلال مركز التدريب لتنمية الموارد البشرية بالمركز، والذى يعد أحد المراكز المتخصصة فى المجال الإدارى والفنى. وأضاف التقرير أن فعاليات الدورة التدريبية شملت جولة تعريفية للمتدربين بأقسام ومعامل المركز المختلفة، كما حصل المتدربين على شهادات تدريبية وتبادل الخبرات خصوصا مع الدول الإفريقية.

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