فيديو.. السيسى يبكى تأثرا بقصص شهداء القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - بكى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء، أثناء عرض قصص بعض شهداء القوات المسلحة.





وقالت والدة الشهيد رقيب أحمد رضا: "آخر إجازة له كانت أحلى أيامه، عمرى ما شوفتوا حلو كده"، وتابعت: "كلمنى قبل آخر مداهمة، وكلم أخوه وصاه عليا". ويشارك فى الندوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من كبار رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين والكتاب والشخصيات العامة.

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