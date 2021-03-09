فى حب مصر.. فيلم وثائقى عن بطولات القوات المسلحة والجيش الأبيض

جدة - نرمين السيد - كما تضمن الفيديو بطولات أبناء جيش مصر الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا المستجد. ويحضر الرئيس صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، والتى تأتى بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وتقام الندوة بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

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