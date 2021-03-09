الشعب الجمهورى يختار النائب حازم عمر ممثلا عن كتلته البرلمانية بالشيوخ

جدة - نرمين السيد - وحصد حزب الشعب الجمهورى 4 مقاعد من وكالة وأمانة سر 4 لجان نوعية داخل المجلس، عقب الانتخابات التى أجريت اليوم داخل المجلس. وأسفرت الانتخابات التى أعلن نتيجتها اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن فوز النائب باهر أمين بمقعد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، وفوز النائب أحمد أبوهشيمة بمقعد وكيل لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفوز النائب محمد الدابى بمقعد وكيل لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام، وفوز النائب فؤاد القاضى بمقعد أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

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