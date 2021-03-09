فيديو- محمد فراج: يحيا الشهيد اللى ضحى بدمه وقال تحيا مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف فراج، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء: "يحيا الشهيد اللى ضحى بدمه وقال تحيا مصر". وتابع: "تعظيم سلام للبطل اللى مخفش ولا انحنى، كلنا طريقنا واحد وعلى قلب راجل واحد، عايشين بفخر وعزة". ويشارك فى الندوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من كبار رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين والكتاب والشخصيات العامة.

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