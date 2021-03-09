فيديو- خالد الجندى: الشهداء علامات الهدى.. ومنزلتهم لا تخضع لحسابات

وأضاف الجندى، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء، أن منزلة الشهيد عظيمة عند الله تعالى، فهم من ضحوا بحياتهم من أجل ربهم ووطنهم، لافتًا إلى أن منزلة الشهيد لا تخضع لحسابات.
وأوضح أن الله يأمرنا بالتأدب مع الشهداء والحرص عند التحدث عنهم، فهم أحياء عند ربهم، مضيفًا: "الشهداء لهم كل التحية والدعاء، فهم مصابيح الدجى وعلامات الهدى، تلك الأيدى المباركة التى قاتلت فى صمت مرضاة لله تعالى".
مقدمًا التحية لأسر الشهداء، متابعًا: "عاشت مصر وعاش الشهداء".
ويشارك فى الندوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من كبار رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين والكتاب والشخصيات العامة.
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