فيديو.. السيسى: سيرة الشهيد تخبرنا خلوا بالكم على بلادكم

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء، أن سيرة الشهيد تخبرنا "خلوا بالكم على بلادكم، الناس دى راحت عند ربها واستشهدوا عشان البلد دى تعيش بخير وتكبر ويحافظ أهلها عليها وميخربوهاش، وإلا كل تضحية قدمت من 7 سنين تبقى ما كنتش فى مكانها".

وتابع: "لما طالبتوا بتغيير الواقع، إحنا قولنا فوضونا فى قتال الإرهاب، والناس مكنتش مقدرة إن الإجراء فى 2013 سيكون ثمنة كبير".

وأوضح أن العنوان والرسالة التى يمكن أن نتلاقها من سيرة الشهيد أن الثمن من دم وروح قدم لتكون هذه مصر دولة.

ويشارك فى الندوة عدد من كبار رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين والكتاب والشخصيات العامة.