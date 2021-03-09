برلمانية: المرأة المصرية رمز العطاء

جدة - نرمين السيد - ووجهت جوزيف، التهنئة إلى جميع سيدات مصر بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، مضيفة: "المرأة المصرية هى رمز العطاء وهى القادرة على صناعة مستقبل يليق بأبنائها، فاليوم المرأة المصرية وزيرة ونائبة ومعلمة وطبيبة".

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الجميع يشهد للمرأة فى نجاحاتها منقطعة النظير فى كل ميادين العمل، فهى تحارب فى جميع ميادين العمل والتنمية والإنتاج، جنبًا إلى جنب مع الرجل.