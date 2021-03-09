نادى القضاة: المرأة المصرية أثبتت جدارتها فى العمل القضائى 

وتكفل المادة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وهو ما يؤكد اتساق الدولة المصرية مع كافة المواثيق الدولية فى تمكين المرأة وتعزيز حقوقها إعلاء لمبادىء المساواة وعدم التمييز.
وأكد نادى قضاة مصر أن عمل المرأة بالقضاء، هو استحقاق دستورى للمرأة المصرية كفله النظام القضائى المصرى منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصرى حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة فى تولى منصة القضاء فى الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية.
وأشاد نادى القضاة بتعيين المرأة من بداية السلم القضائى مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة العمل الذى يتم تهيئته للمرأة القاضية فى هذه المرحلة لكى تقدم فيها عظيم خبراتها وجل مهاراتها.
واقترح النادى أن يتم فتح باب التقديم للدفعات السابقة التى لم يسنح لها فرصة التقديم لأداء الرسالة السامية، مع التشديد على أن هذا المنحى الراقى هو تأكيد من الدولة المصرية على ترسيخ قيم دعم المرأة على مر العصور، وتتويج من رأس الدولة لجهود المرأة المصرية التى تثبت دوما قدرتها على الإبداع والتميز فى كافة ما يسند إليها من أعمال.
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