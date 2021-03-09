الرئيس السيسى: الشهداء قدموا دمهم علشان البلد تعيش

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد: "كلنا متأثرين بالموقف.. وكلام كل أسرة شهيد وألمهم مش هنقدر مهما عملنا نخففه.. وسيرة الشهيد بتقولنا حاجة واحدة بس خلوا بالكم من بلدكم".
وأضاف الرئيس: "الناس دى راحت وقدمت دمها علشان البلد تعيش بخير أصحابها وأهلها يكبروها ويعلوها ويحافظوا عليها وميخربوهاش.. وإلا يبقا كل تضحية اتقدمت من 8 سنين مكنتش في مكانها".
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