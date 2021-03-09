التعليم العالي: مركز بحوث الفلزات ينظم دورة تدريبية حول الاستكشاف الجيولوجي للخامات...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات، بشأن تنظيم المركز برنامج تدريبي بعنوان "استكشاف وتقييم وتركيز وطرق تنجيم الخامات المعدنية" لعدد من المهندسين من دولة السودان الشقيقة، في مجال الاستكشاف الجيولوجي والتقييم والتنجيم للخامات المعدنية.

وذكر التقرير أن الدورة التدريبية تهدف إلى بناء وتنمية القدرات للمتدربين، وإمدادهم بكافة المعلومات في مجال استكشاف المعادن الاقتصادية وأحدث طرق تقييمها؛ للتعرف على مدى جودتها وملاءمتها للتطبيقات الصناعية المختلفة، مع التركيز على خامات الذهب من حيث أشكال تواجده في الطبيعة وأحدث الطرق في تحليله كيميائيًا ومعدنية، بالإضافة إلى شرح أحدث الطرق المتبعة في استخراج الخامات المختلفة.

وأوضح التقرير أنه تم تدريب المهندسين نظريًا وعمليًا على أهم وأحدث طرق تجهيز وتركيز الخامات وخاصة الذهب، بمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين في مجال الخامات بشعبة تركيز الخامات، وذلك من خلال مركز التدريب لتنمية الموارد البشرية بالمركز، والذي يعد أحد المراكز المتخصصة في المجال الإداري والفني.

وأضاف التقرير أن فعاليات الدورة التدريبية شملت جولة تعريفية للسادة المتدربين بأقسام ومعامل المركز المختلفة، كما حصل المتدربين على شهادات تدريبية وتبادل الخبرات خاصة مع الدول الإفريقية.