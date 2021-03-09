الرئيس السيسى: الجيش والشرطة من شعب مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "التغيير الذى حدث عام 2013 كان ثمنه كبير على شعب مصر.. فالجيش من شعب مصر.. والشرطة من شعب مصر.. وكل إنسان يضحى من أجل مصر هو من شعب مصر".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الندوة التثقيقية الـ 33 للقوات المسلحة: "العنوان والرسالة اللى ممكن كإنسان مصرى أتلقاها من سيرة الشهيد والمصاب أنه التمن ده اللى هو دم وروح قدم علشان الدولة دى تبقى دولة.. محدش يتصور فيه سبب يخليه يضيع الدولة".
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