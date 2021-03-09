جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه كان من المفترض افتتاح المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، لكن تم تأجيل الأمر لمدة عام كامل بسبب جائحة كورونا، مضيفًا: "لازم نعد لهذا الأمر".





وأضاف السيسى، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء: "ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة، وإعلان جمهورية تانية بافتتاح العاصمة وانتقال الحكومة لها". داعيا الجميع للاستعداد لهذا الحدث الكبير، مؤكدًا أن هناك تطور كبير يتم عمله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. السيسى: افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة إعلان جمهورية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.