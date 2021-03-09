هند جاد فى يوم الشهيد: تضحيات رجال الجيش والشرطة لم تذهب هباء

جدة - نرمين السيد - وقالت فى مناسبة ذكرى يوم الشهيد، التى تحل، اليوم: "يبقى التاسع من مارس رمزاً للاعتزاز والفخر، نحتفل به اعترافاً بجميل وفضل شهدائنا الأبرار، وهو أيضًا ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض فى عام 1969.

وتبقى الشهادة أسمى درجات الفداء من أجل مصر التى ستظل بمكانها ومكانتها نقطة الالتقاء لكل روافد الحضارة الإنسانية، ومصدراً لصوت الحكمة والعقل ونموذجاً فريداً للوسطية والاعتدال تخاطب ضمير الإنسان وتقهر الجهل والتشدد والإرهاب".

وتابعت:" شهداء مصر لا يعدون ولا يحصون، فمنذ فجر التاريخ قدم أبناؤها أرواحهم فداء لها ودفاعاً عنها، فهى دائماً وأبداً مقبرة الغزاة ودرع حماية المنطقة بأكملها".

وتوجهت إلى رجال الجيش والشرطة بالشكر على مجهوداتهم فى حماية أمن مصر والمصريين داخلياً وخارجياً.