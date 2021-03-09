برلمانية: المرأة أصبحت كلمة السر فى إنجاح الأعمال الوطنية

جدة - نرمين السيد - وأضافت المزلاوى، أنه منذ فجر التاريخ وللمرأة المصرية دور وكلمة ومكانة، صنعت حضارة وخلقت مستقبل وساهمت فى الحفاظ على أسرة، وطن، أرض وتراث، فحينما قررت الملكة "حتشبثوت" أن تصنع للرب "آمون" مسلة من الذهب الخالص قربانًا وقرابة، كما فعل أسلافها، صارحها وزير ماليتها أن مصر لا تمتلك الكثير من المعدن النفيس، وما يتوفر فى خزائنها له حاجة كبرى فى عقد الصفقات وتبادل التجارات، وشراء احتياجات الشعب، لم تترد وأمرت أن تُصنع مسلة الرب من "الحجر" لا من "الذهب"، وكتبت عليها فور الانتهاء من نحتها عبارة خالدة ملهمة يسمعها الآلاف من محبى الصوت والضوء بمعبد الكرنك، كتبت تقول: "جلال الملك أيام وتمضى، ولا يمض جلال الخالدين! إمراة برتبة ملكة عرفت أنها تحيا فى مجتمع يقدس الذكر ويبجل شواربه ولحيته"، فاختارت بذكاء لافت ألا تخالف عقلية الجمع، وأمرت بنحت تماثيلها على هيئة رجل قوى البنية يحمل وجه امرأة، وهى رسالة مقصودة مفادها: "أننى أنثى لكن يرجى النظر باعتبارى رجلا فى الشدائد والمكاره والحروب وتقدم الجيوش ورفع رايات النصر".

وأكملت عضو مجلس النواب، أنه فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر، لم يروق صفية زغلول، أن يدفن جثمان زوجها الزعيم الوطنى سعد زغلول بعيدا عن بيته، فطالبت الحكومة وناشدت مصطفى باشا النحاس بالسماح بنقل رفات الزعيم بعد موته بستة أعوام من مقابر الشافعى إلى ضريحه الجديد الذى بنته فى واجهة بيته "بيت الأمة" الذى قضى فيه جُل أيامه وشهد على زعامته ومقاومته ومواجهاته.

وأشارت إلى أن المرأة الآن أصبحت هى كلمة السر فى إنجاح الأعمال الوطنية الشاهقة، كانت دوما عند حسن الظن بها، فى الصفوف الأمامية تهتف فى ثورات خالدة تنشد التغيير وتطالب بالعدالة، وتحافظ على المكتسبات.