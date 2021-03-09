إنفوجراف.. جمهورية جديدة.. السيسى يتحدث فى يوم الشهيد

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة. وعقدت الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

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