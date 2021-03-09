فيديو.. رسالة من إرهابى تائب: أرشدوا الناس بالحسنى مش بالدم والقتل والسرقة

جدة - نرمين السيد - عرض الفيلم التسجيلى "سيرة شهيد"، رسالة أحد الإرهابيين السابقين، على هامش الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وقال الإرهابى: "أخدت دورة إعداد مقاتل 8 أيام، أول مرة حسيت إنى ماشى فى طريق الغلط بعد مسجد الروضة، قتلنا المصلين فى المسجد، وأكيد الناس دى معندهاش غلط، جاية تصلى تقتلها ليه؟ كنا بندمر البيوت اللى فى المنطقة وده مش صح".

وتابع: "بقالى 6 سنين فى التنظيم ولم نستطع أن نرشد العالم أو نهدى رجل واحد".

وعن تسليم نفسه قال: استطعت أن اتصل بأحد الأقارب لتسليم نفسى فى أقرب كمين، واتعملت معاملة محترمة.

وتابع: "بنصح العالم كله واللى ليه حد فى التنظيم، يرشده على الطريق الصح، وباب التوبة مفتوح، أرشد الناس بالحسنى مش بالدم والقتل والسرقة، سلم نفسك وعيش مع عيالك".

ويحضر الرئيس صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، والتى تأتى بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وتقام الندوة بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.