الإفتاء: التحرش الجنسى بالأطفال من كبائر الذنوب

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء، أن التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية فى المجتمع، فهو قتل للطفولة، وانتهاك للبراءة، وهو -إلى كونه فعلًا فاحشًا- غدر وخيانة.





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