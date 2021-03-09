البابا تواضروس يفتتح بانوراما حياة البابا كيرلس فى ذكراه الخمسين

جدة - نرمين السيد - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الثلاثاء، بانوراما "اليوبيل الذهبى" للقديس كيرلس السادس، بدير الشهيد مارمينا العجائبى بصحراء مريوط، غرب الإسكندرية، حيث يوجد المزار الشهير الذى يحوى جثمانه، وهى بانوراما تؤرخ لمراحل حياة القديس البابا كيرلس السادس منذ طفولته وحتى نياحته.





واستمع قداسة البابا لشرح تفصيلى من نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، لمحتوى البانوراما. وكان البابا قد وضع الحنوط والأطياب على مزار الباباكيرلس. كان قداسة البابا قد وصل فى وقتٍ سابق من صباح اليوم للدير فى زيارة بمناسبة احتفال الكنيسة القبطية باليوبيل الذهبى لنياحة البابا كيرلس البطريرك الـ 116 فى عداد بطاركة الكنيسة المصرية، والتى اعترف مجمعها المقدس بقداسته فى جلسته المنعقدة يوم 20 يونيو 2013.

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