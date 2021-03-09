جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وصول الحملة الإعلامية لمشروع مودّة لأكثر من 20 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة خلال 10 أيام فقط، إذ تمثلت الحملة الإعلامية لمشروع مودّة فى عمل فنى غنائى بمشاركة تطوعية من الفنان محمد الشرنوبى، وتناول العمل الغنائى أهم المفاهيم التى يتبناها المشروع.





وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بحجم التردد على منصة مودّة الرقمية والتى تخطت حاجز الـ3 ملايين و900 ألف شاب وفتاة خلال العام الأول من إطلاقها، مشيرة إلى أن مشروع مودّة هو أحد أهم التدخلات التى تتبناها وزارة التضامن الاجتماعى بتكليف من رئيس الجمهورية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتزويد الشباب المصرى بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء أسرة مستقرة ومتماسكة. وأكدت نيفين القباج أنه جار اطلاق محتوى ترفيهى تعليمى للشباب على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، استثمارًا للتفاعل الكبير على هذه المنصة وغيرها من المنصات، كما يستعد المشروع لتطوير محتوى المنصة بحيث تكون خدماتها متاحة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، الى جانب اطلاق تطبيق إلكترونى للهواتف الذكية يساعد المشروع على زيادة مساحة التواصل مع الفئة المستهدفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20 مليون مشاهدة لحملة «مودة» على منصات التواصل الاجتماعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.