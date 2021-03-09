مصر ضمن أهم 20 مقصدا سياحيا لاستقبال الزوار

جدة - نرمين السيد - نشر موقع Travel Pulse "ترافيل بلس" الأمريكى المتخصص فى السياحة والطيران تقريرا عن "الوجهات السياحية العالمية الشهيرة التى يمكن للمسافرين الأمريكيين زيارتها فى الوقت الحالى"، حيث جاءت مصر ضمن أهم عشرين مقصدا سياحياً على مستوى العالم على استعداد لاستقبال السائح الأمريكى الآن.





جاء ذلك فى إطار المقالات والتقارير المستمرة التى تبرزها العديد من وسائل الإعلام الدولية عن مصر ومقوماتها السياحية والأثرية عبر منصاتها المختلفة.

وأوضح التقرير أن المقاصد التى تم اختيارها تعتبر من المقاصد المفضلة التى ترحب بزيارة السائح الأمريكى لها وتقوم بوضع وتطبيق اشتراطات سلامة صحية للحفاظ على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحى، مشيرا إلى بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها مصر فى هذا الصدد ومنها طلب الحصول على شهادة PCR سلبى يتم إجراءاها قبل 72 ساعة من موعد المغادرة لدخول مصر.

وفى سياق متصل، نشر موقع eTurbonews المتخصص فى مجال السياحة والسفر فيديو قصير تحت عنوان "المقاصد الدولية المفتوحة خلال جائحة كوفيد 19”، حيث جاءت مصر فى المرتبة الثانية بين المقاصد السياحية الخمس التى كانت من أوائل المقاصد التى بدأت فى استقبال السائحين أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعرض الموقع من خلال الفيديو صورة للهرم الأكبر وتمثال أبو الهول، مشيراً إلى إعلان مصر عن استئناف العديد من الأنشطة السياحية بما فى ذلك فتح منطقة أهرامات الجيزة منذ يوليو الماضى.