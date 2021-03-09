وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة بذكرى الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - وجاء نص التهنئة: بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم، أتشرف وهيئة الشرطة فى ذكرى الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى أن يُعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وازدهار.

إن الاحتفال بهذه الذكرى التى ضرب الله فيها للناس مثلاً يفوق إحاطة العقل والفهم، ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان، تؤكد أن إرادة الله دائماً ما تدعم العمل الجاد المخلص، وصدق النوايا، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، جاء بها:

بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج يُسعدنى أن أعرب لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس النواب عن أصدق التهانى مقرونةً بأطيب الأمانى بالنجاح، راجياً المولى جلت قدرته لمسيرة مجلسكم الموقر بدوام التوفيق والسداد لأداء دوره الوطنى الفعال فى تهيئة المناخ الداعم لبلوغ مسيرة الوطن لطموحات الشعب المصرى العظيم، حفظ الله مصر واحةً للخيرِ والأمان، وكـل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ"، جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب ذكرى الإسراء والمعراج أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، تأتى هذه المناسبة المُباركة لتكون دافعاً لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية، لمواجهة التحديات والانتصار لإرادة هذا الشعب العظيم، والعمل على تهيئة المناخ المناسب لحصد ثمار التنمية والإزدهار وترسيخ ركائز التنمية والاستقرار لمصرنا العزيزة الأبية ومواصلة بناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها، وكـل عــام وسيادتكم بخــير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء"، جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد، إننا إذ نُحيى هذه الذكرى العطرة التى إختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف، نبتهل إليه جل وعلى أن يُعيد هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى آمان ورفعة وإزدهار.. حفظ الله مصر واحة للخـير والأمان، وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخـير.



كما بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر"، جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهـر الشريف بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج عن خالص تهنئتنا مقرونة بصادق أمنياتنا لشخصكم الكريم أن يُديم عليكم الصحة أتمها ، ومن القول أحكمه، ومن الفعل سديده، مبتهلين إلى العلى القدير أن يُبارك جهودكم ليظل أزهرنا الشريف منارة للهدى والاستنارة ومقصد السائلين لصحيح وسمح الدين، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعةٍ وعزةٍ ورخاء، وكل عام وفضيلتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كما بعث برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف"، جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات بموفور الصحة وسديد القول سائلين العلى القدير أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية"، جاء بها :

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين والقوات المشاركة بعمليات حفظ السلام، جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. يُسرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.

إننا إذ نحيى هذه الذكرى العطرة التى إختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف ، نستلهم منها كل معانى البذل والعطاء والسمو والارتقاء، مبتهلين إليه جل وعلى أن يُعيد علينا هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمان ورفعة وإزدهار، حفظ الله مصر واحة للخير والأمان وهيأ لها سبل التقدم والرخاء إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عــام وأنتـم جميعـاً بخـير.