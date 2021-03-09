صور- قيادات الوفد يتوافدون على ضريح سعد زغلول

جدة - نرمين السيد - حمل المشاركون أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات: "عاش الوفد ضمير الأمة". ترأس الوفد النائب فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، معربين عن سعادتهم بالمشاركة فى إحياء ذكرى ثورة 1919 التى أسست الدولة المصرية، وزرعت الوحدة الوطنية فى نفوس الشعب المصرى.

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