تعليم النواب: قريبا توصية للمدارس الخاصة بإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس لجنة التعليم فى مجلس النواب الدكتور سامى هاشم، انهم بصدد إصدار توصية بتفعيل قرار يلزم المدارس الخاصة بإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات أو يكون هناك تخفيض كبير على تلك الرسوم.





وتابع هاشم خلال اجتماع لجنة التعليم اليوم: سنعد تقريرا بذلك ونرفعه لرئيس النواب المستشار حنفى جبالى، تمهيدا لتقديمه إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولى، وهو أمر حتمى ولابد منه.

وأضاف رئيس تعليم النواب: حينما كنا نسافر إلى مؤتمرات أو فعاليات فى سيناء والعريش، كان أسود القوات المسلحة يتولوا متابعتنا وتأمين مسارنا، لكى نصل آمنين سالمين، وأرى أن أقل واجب أن نضع أولادهم فى أعيننا وتسهيل التحاقهم بالمسار التعليمى بتسهيلات تتلائم مع ماقدمه أهاليهم من ضريبة الدم.

ورد ذلك فى بداية اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق فى وقت سابق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوى للمعلمين لزيادة كفاءتهم، وتم الإشارة إلى أنه للمرة الأولى لجميع طلاب المدارس الفرنسية فى كل السنوات الدراسية، يمكن الآن دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية من خلال المحتوى المتاح على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الاتفاقية بحضور ممثلى الحكومة فى الاجتماع، وستعد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.