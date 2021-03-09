فيديو.. المتحدث العسكرى يعرض فيلم حلم الشهيد عبر صفحته الرسمية

جدة - نرمين السيد - وطرح الفيلم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء. وتضمن الفيلم لقطات من حياة الفريق عبدالمنعم رياض، بالإضافة إلى عدد من شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

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