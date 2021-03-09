نقابة الأطباء تشكر الرئيس السيسى لتكريمه أبطال الجيش الأبيض

جدة - نرمين السيد - تقدمت النقابة العامة للأطباء، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما قدمه اليوم من تكريم وتقدير لأبطال مصر من الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم فى مواجهة وباء كورونا اللعين.





وكرم الرئيس، اثنين من الأطباء الأبطال الأول هو الشهيد أحمد ماضى أبو غنيمة وتسلمت التكريم زوجته نهلة أبو غنيمة وابنتيه، ويعد أبو غنيمة، أحد شهداء الأطباء فى جائحة كورونا والذى أصيب أثناء علاج المصابين، وكانت آخر كلماته "وصيتى يالله بناتى اللاتى لم افرح بهن". وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى أيضا، الدكتور محمود سامى قنيبر، الذى فقد بصره فى مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، بعد تعرضه لتلف العصب البصرى بسبب الجهد الزائد. وأوضحت النقابة، أن ذلك جاء عرفانًا بدور الجيش الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا.

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