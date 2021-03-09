جدة - نرمين السيد - أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى جلسته صباح اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، أن التحرش بالأطفال سلوك منحرف ,محرم، تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين، مشددًا على أن هذا السُّعَار المحموم والمذموم الذى بات ينتشرُ واقعيًّا وافتراضيًّا، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، ويجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أى شرط أو سياق.





وأشار المجمع، إلى أن التحرش بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسلام والمروءة وكمال الرجولة، مهيبًا بالمجتمع تشديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم، وتوعية الأطفال بأفعالهم الإجرامية، ورفع الوعى بجريمة التحرش كسلوك مشين يستوجب مواجهته بشكل صارم، مطالبًا بمواجهة هذه الظاهرة من خلال المناهج الدراسية وتناولها فى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى وأماكن تواجد الأطفال بطريقة تناسب طبيعة المرحلة العمرية للطفل. وشدد المجمع على ضرورة دعم الأطفال وأسرهم فى المطالبة بحقوقهم، وتفعيل القوانين الرادعة للمتحرشين، مشيدًا بجهود الأفراد والمؤسسات فى مواجهة هذه الجريمة والتصدى لها، وتضييق الحصار على المتحرشين، صيانة للقيم وحماية للطفل، داعيًا الجميع لاتخاذ مواقف إيجابية تجاه جرائم التحرش عموما والتحرش بالأطفال على وجه الخصوص، لما قد يتداخل على الطفل من تحديد السلوك وعدم قدرته على مواجهة المتحرش، فالسلبية تجاه المتحرش ممقوتة، والواجب منعه وتسليمه للجهات المسؤولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزهر: التحرش بالأطفال تجرمه الشرائع ويستوجب أشد العقوبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.