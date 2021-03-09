فى إطار التوجه إلى التحول الى تصنيع بدائل صديقة للبيئة فقد التزمت شركة نستله انه بحلول عام ٢٠٢٥ سيتم تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، لتصل الى 0% بحلول عام ٢٠٥٠ ، كما التزمت الشركة بأن تكون مواد التعبئة الخاصة بالمنتج ١٠٠% قابلة لاعادة التدوير ، كما تعمل الشركة على الابتكار والتطوير فى المواد التى يصنع منها العبوات احادية الاستخدام فقد أسست الشركة اكبر معهد لعلوم التغليف والتعبئة فى العالم . مؤكدة ان الشركة مازال لديها مسئولية ممتدة إلى ما بعد التعبئة والتغليف حيث تسعى الى رفع وعى المستهلك والمصنع بمسؤولية فى هذا الشأن. وأصبحت معظم مخلفات الشركة يعاد تدويرها كما ساهمت الشركة فى عدد من المبادرات الخاصة بتنظيف نهر النيل. مشيرة الى المشروع التى قامت به الشركة بدعم من وزارة البيئة والذى يهدف الى تجميع أكبر قدر من مخلفات البلاستيك مع تحفيز جامعى القمامة والصيادين لجمع مخلفات البلاستيك من النيل . وذلك بهدف تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار بأعادة تدوير هذا البلاستيك مره اخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجارب ومبادرات الشركات الرائدة فى صناعة بدائل الأكياس البلاستيكية صديقة البيئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.