الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "حلم الشهيد" عن تضحيات شهداء الوطن

عرضت الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، فيلما تسجيليا بعنوان "حلم الشهيد"، والذى يتحدث عن شهداء الوطن، والتضحيات الخالدة التي قدموها للوطن، وشهداء مصر جيل بعد جيل على مدار تاريخها الطويل، وقدمت العسكرية المصرية خير أبنائها للحفاظ على راية مصر مرفوعة.

وتأتى الندوة التثقيفية فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.