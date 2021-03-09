التحريات: كاميرات معمل تحاليل كشفت محاولة تحرش المتهم بـ«طفلة المعادي»

تطورات جديدة شهدتها واقعة محاول شخص التحرش بطفلة في المعادي، حيث كشفت التحريات التى تجريها الأجهزة الأمنية فى واقعة متحرش المعادى، أنه يتم البحث عن أسرة الطفلة، وجارى البحث عن مكان إقامتها.

وأشارت التحريات، إلى أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل طبية تعمل به فتاتان، واللتين ظهرتا فى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجتا له لمنع اغتصاب الضحية.

فيما يقوم فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة، وكان مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار فى المعادى رصدته كاميرات المراقبة وتفحص الأجهزة الأمنية الواقعة لضبط المتهم.